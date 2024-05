Kasuta intressikeskkonna plusse, kuniks neid veel on

Viimaste aastate üldine intresside tõus rahaturul pani laenuvõtjad surve alla ning tõstis säästjad ja kogujad eelisseisu. Seda kinnitab ka Eesti Panga statistika, mis näitab, et viimasel paaril aastal on tähtajalised hoiused eestlaste seas taas populaarseks muutunud. Näiteks esimeses kvartalis seisis Coop Panga tähtajalistel hoiustel 70% kõigi panga klientide rahast ja nõudmiseni hoiusel ehk tavalisel arvelduskontol 30%.

Panga jaoks on see muidugi suur kulu, sest tähtajalise hoiuse eest maksab pank klientidele kuni 5% intressi. Võrdluseks: nõudmiseni hoiuste eest maksab Coop Pank Rahasahtlis hoitava raha eest 2% ja Rändrahnu tavalise arvelduspaketi kontojäägilt 1%. Kusjuures Coop Pank on üks väheseid, kes arvelduskontol oleva raha pealt nii heldelt intressi maksab. Tavaliselt maksavad Eestis tegutsevad pangad arvelduskontol seisva raha eest sada korda väiksemat intressi ehk 0,01%.

Põhjuseid, miks kodumaine Coop Pank tahab oma klientide arvelduskonto ehk nõudmiseni hoiuse eest arvestatavat intressi maksta, on kaks. Ühelt poolt on kodumaise Coop Panga missioon Eesti elu edasi viia, teisalt on panga visioon olla igaühe edulugu – sealt ka soov oma edu klientidega jagada ja neile tagasi anda.

Hoiustamine on turvaline

Nii tähtajalise kui ka nõudmiseni panga hoiuse suur pluss on see, et need on kõige turvalisemad ja riskivabamad viisid raha hoidmiseks ning kasvatamiseks. Nimelt tagab Riiklik Tagatisfond nii tähtajalised kui ka nõudmiseni hoiused koos teenitud intressiga kuni 100 000 euro ulatuses ühe hoiustaja kohta ühes krediidiasutuses. Hoiustamist pakuvad lisaks pankadele ka hoiu-laenuühistud, mis reklaamivad end sageli kõrgema tootlikkusega ning lubavad pankadest kohati kordades suuremaid intresse, ent tuleb arvestada, et need hoiused tagatisfondi seaduse alla ei kuulu ja hoiu-laenuühistu tegevuse lõpetamisel on oht oma rahast ilma jääda.