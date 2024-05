Eesti suurim ehitusmaavarade kaevandaja ja tootja avas Tallinna küljel uue lubjakivikarjääri

„Uue lubjakivikarjääri avamine Harjumaal on Eesti jaoks strateegiliselt oluline ja positiivne samm. Harju maakonnas on kvaliteetse lubjakivi nappus olnud pidev väljakutse. Uue karjääri avamine leevendab seda probleemi, pakkudes kõrgekvaliteedilist ehitusmaterjali nii riigi maanteede, Rail Baltica, uute hoonete aga ka taastuvenergia projektide rajamisel,“ sõnas kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga. Tema sõnul on riigi vaates oluline tagada, et kaevandamine ja materjali kasutamine toimuksid jätkusuutlikult.

„Mul on hea meel, et kiiresti arenevas Rae vallas on leitud sobiv koht, kus on võimalik kaevandada kvaliteetset killustikku nii, et see on logistiliselt ehitusobjektide lähedal, kuid samas on mõjud elanikele minimaalsed. Tunnustust väärib ettevõtte vastutustundlik tegutsemine, näiteks on Rae vallaga sõlmitud hea tahte kokkulepe, mille raames panustab ettevõte nii valda täiendavate puude istutamisse kui rohelist mõttelaadi edendavate tegevuste toetamisse, nagu Rae valla keskkonnanädal,“ ütles Rae valla abivallavanem Ivari Rannama.