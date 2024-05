Parfüümide valmistamiseks kasutatakse jasmiiniõisi, mille korjasid BBC andmetel alaealised, kirjutab Helsingin Sanomat . Lilled on korjatud Egiptuses , kus kasvab maailmas enim jasmiine. Pool maailmas kasutatavatest jasmiinidest ja nende õitest pärineb just sealt.

BBC andmetel on raske öelda, kui paljud Egiptuse 30 000 jasmiinilillede tootmisega tegelevast inimesest on alaealised. Lancôme’i omanik L’Oréal on öelnud, et austab iga töötaja inimõigusi. Aerin Beauty kaubamärgi omanik Estée Lauder ütles taas, et võttis olukorra uurimiseks ühendust oma allhankekettidega.