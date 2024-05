Balti börsile sihtiv Eleving laenab 10 miljonit dollarit Keenias elektrisõidukite rahastamiseks

„Tuleviku transport on elektriline ja seetõttu on roheline liikuvus Eleving Groupi ESG-strateegia aluseks olnud juba mitu aastat. Keenia on üks meie turgudest, kus edendame sellist liikuvust oma elektriliste mootorrataste (e-boda) finantseerimistoodete kaudu, mis on peamiselt suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele,“ kommenteeris Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Mogo Kenya on Eleving Groupi tütarettevõte ning Keenia üks juhtivaid varahaldusettevõtteid. Ettevõte keskendub mootorrataste, e-bodade, tuk-tukide ja autode finantseerimisele, mis on riigis olulised vahendid liikuvuseks ja sissetuleku teenimiseks.

DFC (U.S. International Development Finance Corporation) on Ameerika Ühendriikide valitsuse arengufinantseerimise institutsioon, mis teeb koostööd erasektoriga, et rahastada lahendusi arenguriikide kõige kriitilisemates valdkondades. Investeeringud hõlmavad näiteks energiat, tervishoidu, kriitilist taristut ja tehnoloogiat. Lisaks toetab DFC väikeettevõtteid ja naisettevõtjaid, et edendada töökohtade loomist arenevatel turgude. DFC tagab, et nende investeeringud järgivad kõrgeid standardeid, keskkonnahoidu, töötajate ja inimõigusi.