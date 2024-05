Unustage spekuleerimine ja meemiaktsiad. Eesti noored lõid jaeinvestorite aitamiseks uue analüüsiportaali

Nagu ikka sünnivad ettevõtted loomulikust vajadusest. Nii seisid ka kahekümnendates Uku Joost Annus (22) ja Hans Albert Allik (23) silmitsi silmanähtava probleemiga: turult on puudu mitmekülgset analüütikat koondav platvorm.

Ehkki keskkondi leidub üksjagu, ei täitnud olemasolevad nende kui investorite ootusi. „Mõistsime, et kui keegi teine ei tee, siis teeme ise ja paremini,“ lausub Investoniani kaasasutaja Allik nüüd, mil mõttest ettevõte luua on praeguseks möödas ligi aasta.

Pärast lühikest katsetamisperioodi on nad tootega ametlikult turule tulnud. Vastuvõtt on Alliku ja Annuse sõnul olnud positiivne. Muu hulgas on ettevõtte ambitsioonid suured ja arvestatavat kasvuruumi nähakse ka Põhja- ja Kesk-Euroopas.