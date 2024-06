Hepsori juhi Henri Laksi sõnul olnuks erakliiniku asjade ja seadmete müük kõigi poolte huvides, kuid eelkõige Novel Clinicu huvides.

„Hepsor P113 taotles seadmete ja asjade müüki nende hoidmise asemel, kuna kohtuvaidlused võivad kesta aastaid ning nende väärtus ajaga kahaneb oluliselt. Tehnika ja tehnoloogia areneb kiiresti, seega pole meditsiiniseadmetega näiteks viie aasta pärast suurt midagi peale hakata ning tuleb arvestada, et kohtuvaidluste lõppedes on need väärtusetud,“ ütles Laks.