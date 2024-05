Eesti elektriauto idu Gridio alustas koostööd Prantsuse energiahiiuga

Koostöö eesmärk on aidata TotalEnergies’i elektriauto klientidel vähendada oma igapäevaseid laadimiskulusid ning suunata auto elektritarbimine automaatselt kõige kasulikemale tundidele. TotalEnergies’i sõnul aitab see ka taga elektrivõrkude stabiilsust ja paremini integreerida taastuvenergiat turule.

„Energiaettevõtted otsivad aktiivselt lahendusi, kuidas n-ö orkestreerida kiiresti kasvavat elektriautode laadimisekoormust ja seda kiiresti ning laiapõhiselt. Näiteks Prantsusmaal on kuue aasta pärast oodata, et õhtune elektriautode laadimine kasvatab tarbimist viiendiku võrra ja see on suur väljakutse elektriturule.“, kommenteeris Gridio kaasasutaja Konrad Hanschmidt.