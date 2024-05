18 miljardit kahjumit. Karm konkurents on toiduveoäri turuliidritele toonud suure miinuse

Selle numbri alla kuulub Deliveroo, Delivery Hero ja Wolti omaniku DoorDashi seitsmeaastane börsiajalugu ning Just Eat Takeaway tulemused pärast ettevõtte loomist 2020. aastat.

Kui varasemalt olid riskifondid nõus nö uue majanduse ettevõtetesse investeerima, mis aitas omakorda tellimusi subsideerida ning hinnad madalad hoida, siis nüüd on olukord muutunud. Koos intresside tõusuga soovivad investorid näha kasumlikkust. Jätkuvalt on aga ettevõtete kulud kõrged, turunduskulud kõrged ning kimbutamas on uued regulatsioonid.

Kui kulleritele makstaks kõrgemat tasu, ei oleks skeptikute sõnul tarbijad valmis toiduvedamise reaalset kulu maksma.

Wolti omanik Doordash teenis märtsiga lõppenud kvartalis müügitulu 2,5 miljardit dollarit ning puhaskahjumiks kujunes 25 miljonit dollarit. Samas kvartalis aasta tagasi kujunes puhaskahjumiks 162 miljonit dollarit.

Sellegipoolest on analüütikud muutumas optimistlikumaks, et ettevõtted suudavad finantsnäitajaid parandada. Aprillis ütlesid kolm Euroopa ettevõtet, et nad loodavad sel aastal teenida positiivset rahavoogu.

Nüüd, kus kasv iga hinna eest möödanik, on ettevõtete järgmiseks litmustestiks see, kas suudetakse teenida rohkem raha kui kulutatakse, ütles Financial Timesile Investeerimispanga Citi analüütik Joseph McNamara.

Kasv, mida ettevõtted nautisid koroonaperioodil on nüüdseks aeglustunud ning ettevõtted on otsinud uusi tuluallikaid nii toidukaupade veost, kui ka reklaamtulust.

Viimase ühe aasta jooksul on Doordashi aktsia kerkinud 72% ja Deliveroo aktsia 36%. Samas Delivery Hero on sama ajaga langenud 19% ning Just Eat Takeaway 14%.