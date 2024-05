Aeg on loobuda ebahügieenilistest kätepuhuritest tualettides!

„Kuna piisknakkusena leviv visa COVID-19 põhjustas hulgaliselt surmasid, tehti kõik selleks, et viiruse levikut piirata. Iga haigusetekitaja nii agressiivne õnneks ei ole. See aga ei tähenda, et peaksime paljudes avalikes tualettides valitsevasse hügieeniprobleemi ükskõikselt suhtuma. Uuringud näitavad, et iga kolmas tualetikasutaja peseb oma käsi hooletult, mistõttu kanduvad nende kätele pärast kraaniveega loputamist jäänud bakterid puhurite abil seintele, ukselinkidele, kraani käepidemetele ja muudele pindadele. See on aga terviserisk kõigile teistele külastajatele,“ sõnas Lindströmi Tartu müügitiimi juht Heli Tappo.