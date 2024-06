Soovid elada nagu Kevin? Menufilmi „Üksinda kodus“ maja paisati müüki

Aastatega on maja väärtus siiski oluliselt tõusnud. Täna küsitakse selle eest koguni 5,25 miljonit dollarit, kirjutab The New York Times .

Suurem osa sisekaadritest on filmitud siiski lähedal asuvasse keskkooli ehitatud võtteplatsil. Seega näeb suur osa majast välja oluliselt erinev sellest, kuidas seda filmis kujutatud on. Näiteks saadetakse ühes stseenis Kevin pööningule, mida noormees iga hinna eest kardab. Reaalsuses on ülemine korrusel aga nii valgusküllane magamistuba kui ka vanniga vannituba. Ka renoveeritud köök on avatud planeeringuga, mille küljes on päikesetuba. Keldrikorrusel on veel ka näiteks korvpalliväljak ja kodukino.