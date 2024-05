OTSE | Bolti visioonifoorum: Eestist maailma. Kuidas kasvatada meie konkurentsivõimet?

Ürituse kava

Teemad poliitikute debatis: Millised on järgmise 5 aasta suured teemad Euroopa Liidus ning kuidas need toetavad meie ettevõtete ning Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet tänases globaliseerunud maailmas? Kas riik ja Euroopa Liit teevad piisavalt, et meie ettevõtetel oleks hea toimimiskeskkond ning võimalused luua konkurentsieelis näiteks USA ja Hiina ettevõtete ees? Mida teete teie järgmise viie aasta jooksul oma valdkonnas selle heaks, et Eesti ettevõtted saaksid nii Euroopa tasandil kui ka globaalsel areenil hoogu juurde?