Juuni intressikärbe enam kui tõenäoline: Euroopa Keskpanga nõukogu liige annab lootust

„Varsti võib olla vajalik leevendada praegust karmi rahapoliitikat ja järk-järgult võtta jalg ära pidurilt... intressimäärad liiguvad aeglaselt, kuid tasapisi vähem piiravamale tasemele,“ tõdes Hollandi keskpanga pea Klaas Knot Barclays-CEPR Internatioonal Monetary Policy Forumil Londonis.

Keskpanga poliitikakujundajad on kinnitanud, et esimene intressikärbe praeguses tsüklis tuleb tõenäoliselt järgmise nädala juuni kohtumisel. Selle nädala Reutersi küsitlus näitas, et 82 majandusteadlast on hääletanud eeldatava juunis toimuva kärpe poolt.

Samas on sellest kärpest edasi väljavaade üsna ebakindel, eriti kui arvestada teenuste inflatsiooni ja hägusat maailmapilti. Euroopa Keskpank oleks üks esimestest, kes alustaks intresside kärpimist USA Föderaalreservi ja Inglismaa panga ees. Neist kaks viimast on öelnud, et nad peavad vaatama edasisi arenguid otsuste tegemiseks.

Peale juuni kärpe nähakse, et järgneval aastal ootab turge ees veel üks intressikärbe. Samas aasta algul oli hoopis meelsus, et tänavu toimub lausa kuus kärbet. Reutersi küsitluses arvavad ökonomistid, et tehakse tänavu veel kaks kärbet – üks septemberis ja teine detsembris.

Knot tõdes teisipäeval ka veel seda, et senises 10%-lisest tipust 2022. aasta lõpust on toimunud arvestatav desinflatsioon, eriti kaupade sektoris. Samas ütles ta, et järgmised protsessid saavad olema rohkem volatiilsed eeskätt energiahindade ja valitsuse toetuspakettide tühistamise pärast.