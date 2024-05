FOTOD | Rail Baltica Ülemiste reisiterminal sai nurgakivi

„Kiirest ühendusest Euroopasse oleme unistanud juba Lennart Meri aegadest,“ märkis kliimaminister Kristen Michal. „Tänavune aasta on Rail Balticu ehituses märgiline – lisaks Ülemiste terminali nurgakivi asetamisele on alanud ka põhitrassi ehitus. Selle aasta lõpuks on kolmandikul, ligi 70 kilomeetril põhitrassist tööd käimas ja pea pool ehk 105 kilomeetrit on lepingutega kaetud,“ tõi ta esile arengut. „Kvaliteetse ühenduse rajamine toob palju tööd taristuvaldkonnas ning valmides annab Eesti inimestele ja majandusele väga vajaliku uue võimaluse.“

„Rail Baltica on Euroopa, Baltimaade ja Eesti projekt. Balti riigid peavad saama ühendatud Euroopa raudteevõrguga, seda nii tarneahelate kindluse, mugava reisimise, majandusarengu ja viimaks, kuid mitte vähemtähtsamana, meie ühise Euroopa julgeoleku tagamiseks. Euroopa Komisjon on olnud ja jääb Rail Baltica tugevaks toetajaks,“ lausus Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektoraadi peadirektor Magda Kopczynska täna Tallinnas.

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees, Anvar Salomets, tõdes, et tänasesse hetke jõudmine pole tulnud kergelt: „Veel kõigest mõni aasta tagasi ei oleks suutnud uskuda, et saame siin ja praegu tähistada nii paljude raudteeühenduse toetajatega Ülemiste ühisterminalile nurgakivi asetamist, kuid Rail Baltica projekti teostamine Eestis on seni näidanud, et niipea, kui jõuame järjega ehitamiseni, on võimalik tegutseda tulemuslikult ja tõhusalt. Juba hiljemalt nelja aasta pärast tahaks kõiki kutsuda Rail Baltica Ülemiste terminali avamisele.“