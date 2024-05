KIRI TÖÖTAJATELE | Koondamised tulekul. Riigiamet teavitab valusatest kärbetest

Tõsised kärpetööd on hoo sisse saanud. Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu teatas 28. mail töötajatele saadetud kirjas, et sotsiaalteenustelt tuleb kärpida 1,27 miljonit eurot. Lisaks asendushoolduse tugiteenustest 120 000 eurot.

„Teame SKAs ülimalt hästi, kui pingeline on sotsiaalteenuste eelarve ning siia oleks raha juurde vaja, et pakkuda inimestele parimat tuge,“ sõnab Maripuu kirjas. Peadirektori sõnul on asjaolud veel täpsustamisel, kuid suurima tõenäosusega puudutab kärbe järgnevaid valdkondi: