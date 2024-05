TTJA üleskutse: teavitage meid agresiivsetest telefonimüüjatest

Seaduse järgi on kauplemisvõte agressiivne, kui sellega ahistatakse tarbijat või mõjutatakse liigselt, kahjustades selle kaudu oluliselt tarbija valikuvabadust või mõjutatakse tema käitumist kauba või teenuse suhtes, mille mõjul tarbija teeb tehinguotsuse, mida ta muul juhul ei teeks. Liigne mõjutamine on kaupleja tugevama positsiooni ärakasutamine tarbijale surve avaldamiseks viisil, mis oluliselt piirab tarbija võimalust teha teadlik valik.

„Tere! Helistan Teile, et pakkuda harukordset võimalust soetada imeline toode! See pakkumine kehtib ainult nüüd ja praegu ning otsus on vaja teha kohe! Ärge laske unikaalset võimalust käest! Osta meie toode, sest teised tooted tegelikult hoopis kahjustavad Teie tervist. Me hoolime oma klientidest, seetõttu me ei jäänud Teie tellimust ära ootama ja juba saatsime Teile toote. Kui Teie ei osta, siis ma jään töötuks ja ettevõte läheb ka pankrotti.“