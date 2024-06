TalTechi tudeng Mathias: kui oleks rohkem aega, õpiksin kõikide materjalisuundade spetsialistiks!

Mathiase enda erialavaliku tegemisel sai otsustavaks gümnaasiumis saadud kogemus. „Õppisin Tallinna Reaalkooli inseneeria valdkondade valikkursusel ja õppeaine raames käis meile muu hulgas rääkimas materjalitehnoloogia programmijuht Tiia Plamus, kes võttis kaasa erinevaid katsutavaid materjale ja tutvustas mitmeid uuenduslikke lahendusi. Sealt jäi mulje, et tegemist on võrdlemisi praktilise erialaga, ja see mulje ei olnud petlik,“ sõnab noormees tagantjärele.

Kõik materjalid ja tehnoloogiad on põnevad

Ühel hetkel on võimalik õppekaval teha ka suunavalik. „Enne õpingute alustamist olin kindel, et valin tekstiilisuuna, siis vahepeal vahetasin selle päikeseelementide tehnoloogiate vastu, mingi hetk kaalusin puidutööstust ja lõpuks valisin üldse polümeermaterjalide suuna,“ kirjeldab ta valiku tegemist olukorras, kus kõik materjalivaldkonnad tunduvad põnevad. Mathiasel on kindel plaan edasi õppida ka magistrantuuris, kuid selle üle, millistele materjalidele ja tehnoloogiatele spetsialiseeruda, on tal vaja veel otsustada.