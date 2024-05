Ajalooline tehing: Eleport lõi käed 93-miljardilise käibega Prantsusmaa ettevõttega

„Usume, et meie kinnistutele elektriautode avalike laadijate paigaldamine aitab meil olla klientidele lähemal ning see julgustab neid tegema keskkonnale sõbralikemaid valikuid. Samal ajal aitab Eleportiga algatatud koostöö kaasa säästva transpordi eesmärkide saavutamisele,“ ütles Carrefouri Poola kinnisvara ja laienemise direktor Agata Kopytyńska.

„Tänu koostööle saame Carrefouri klientidele pakkuda elektriautode kiirlaadimist igapäevase poodlemise ajal. Meil on eriti hea meel, et Carrefouri näol oleme leidnud enda kõrvale partneri, kellega jagame ühist eesmärki üleminekul keskkonnasõbralikumale transpordile,“ sõnas Eleport Poola müügijuht Paweł Doleciński.

Ettevõtted on ühiselt valinud välja 65 Poola linna, kuhu Eleporti avalik laadimisteenus laieneb. Mõlema ettevõtte soov on esimesed laadijad avada veel käesoleval aastal. Eleporti asutaja ja kasvujuht Raul Potisepp ütles, et tal on hea meel, et suur vaev ja töö on kandnud vilja ning kaheksa aastat tagasi Tallinnast alguse saanud ettevõte võib üha rohkem pidada tervet Kesk- ja Ida-Euroopat uhkusega oma koduturuks.