Mark-Mihkel Eiche: TalTechi mereakadeemiast saadud haridus ei jäta hätta maal ega merel

„Näpud saavad vahepeal õliseks ikka, aga laev on kui suur töökoda, mis on 300 meetrit pikk, 60 meetrit lai ja veel omakorda 20 meetrit kõrge, kus igasuguseid süsteeme on mitme kortermaja jagu ning nende korrashoidmiseks on vaja väga mitmekülgseid teadmisi ja oskusi,“ iseloomustab Mark-Mihkel laevamehaaniku töö köögipoolt. „See on otsast otsani täppisteadus, mis algab juba sellest, et tuleb leida põhjus, miks kuskil kohas mõni lamp läbi põles. Kui sa laeva toimimise loogikat insenerina juba adud, ei võta sa seda enam kui raketiteadust, vaid suudad läheneda sellele ratsionaalselt. Ja see on ääretult huvitav.“