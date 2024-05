Apelsinimahla hind saavutas kõigi aegade kõrgeima taseme

Apelsinimahla hind viimastel aastatel oluliselt tõusnud, osalt toodangu languse tõttu Floridas, mis on üks USA põhilisi apelsinimahla tootmise piirkondi. Samuti on mõju avaldanud ka ekstreemsed ilmaolud Brasiilias, mis on apelsinide üks põhilisi kasvatamise piirkondi.

Lõuna-Ameerikas asub maailma üks suurimaid apelsinimahla tootjaid ja eksportijaid, mis tähendab, et sellel piirkonnal on samuti kaalukas mõju ülemaailmsele tootmisele. Külmutatud apelsimahla kontsentraadifutuurid sulgusid eile New Yorki börsil 4,77 dollari juures. See on täpselt kaks korda enam kui aasta tagasi.

Minteci tooraineteturu andmeanalüütik Harry Campbell ütles, et kasvavad apelsinimahla hinnad on sundinud tootjaid olukorraga kohanema ja leidma alternatiivseid puuviljamahlade pakkujaid.

„Paljud muudavad segudesse pandava apelsinimahla kogust ja näiteks tõstetakse mõne teise mahla nagu pirni-, õuna- või granaatõunamahla osakaalu. Seega on ettevõtted vähem sõltuvad apelsinimahlast,“ selgitab Campbell.„Tundub, et praegune olukord kestab veel pikemat aega,“ lisas ta, öeldes, et osad apelsinimahla turul tegijad näevad juba märgatavat nõudluse langust aastases võrdluses.

„Kuni selle hetkeni, kus tarbijad ei ole enam nõus apelsinimahla eest lisatasu maksma, kuna selle pakkumine on nii väike, jätkavad hinnad tõusmist,“ ütles Campbell.