Miks minna ringiga, kui saab otse – laenupakkumiste võtmine ei pea olema närvesööv

Paneme end nüüd potentsiaalse laenuvõtja kingadesse, näiteks autolaenu. Esimene mõte oleks ju võtta lahti kõikide teadaolevate laenupakkujate kodulehed ja kalkulaatorites mässama asuda. Tihti tähendab see seda, et täpsema vastuse saamiseks tuleb juba taotlus esitada, mis „turul lettide uudistajale“ mõnikord liialt siduv tundub – tahaks ju ilma kirju põrgatamata kohe teada saada! See on üks probleeme, mida Altero kliendi jaoks lahendada soovib.

Altero käivitas platvormi 2016. aasta juunis ja on teenindanud enam kui 240 000 klienti. Platvormi kaudu on kokku laenatud üle 250 miljoni euro Lätis, Leedus ja Eestis. Altero meeskond koosneb Baltimaades kokku enam kui 50 meeskonnaliikmest. Alterol on Baltikumis üle 70 laenupartneri, mis teeb sellest turul juhtiva brändi laenumaaklerite seas. Pikemas plaanis soovitakse hakata pakkuma laene ka kinnisvara tagatisel, kuid hetkel seda veel ei tehta.

„Meie veebiteenus on saadaval nii era- kui ka juriidilistele isikutele ning see pakub tarbimis- ja ärilaene, autolaenu ja -liisingut, refinantseerimist ning laenude konsolideerimise teenuseid. Alates 2020. aastast saavad Altero kliendid Läti turul ühes kohas võrrelda ka erinevaid kindlustusseltside pakkumisi. Mõne aasta jooksul laiendame seda teenust ka Eestisse,“ loetles Kostins.

„Altero on automatiseeritud platvorm, sisuliselt nagu turg, kus kliendid saavad lühikese aja jooksul ühest kohast mitme laenuandja pakkumisi. Altero eesmärk on säästa klientide väärtuslikku aega ja raha, võrreldes erinevaid laenuandjate pakkumisi ühes kohas,“ ütles ettevõtte kaasasutaja Arturs Kostins.

Seotud ebamugavuste ja ajakuluga rinda pistnuid on hulgaliselt ning oli vaid aja küsimus, kuni mõned neist otsustasid tegutseda. Üks neist on Arturs Kostins, Läti ettevõtja ja platvormi Altero kaasasutaja. Usutlesime teda ja Altero Eesti tegevjuhti Eylin Kuusemäed selle osas, mis nende platvormi eriliseks teeb.

„Klient täidab ühe taotluse ja saab ühest kohast ridamisi eelnevalt kinnitatud laenupakkumisi. Pärast seda, kui klient on meile esitanud kogu vajaliku teabe, muu hulgas kuue kuu pangaväljavõtte, loome kliendiprofiili alusel automaatse nõudluse partnerite pakkumiste järele. Kõik saadaolevad ja eelnevalt kinnitatud laenupakkumised kuvatakse kasutajale tavaliselt ühe tunni või vähema aja jooksul. Sel hetkel ei ole kliendil meie ega laenuandjate ees kohustusi – klient saab lihtsalt pakkumisi vaadata, soovi korral parima pakkumise välja valida ning viimase sammuna sõlmida meie platvormil sobiva laenuandjaga lepingu,“ ütles Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.

Ta lisas kokkuvõtvalt: „Alteros laenu taotlemine on tasuta ja taotluse tegemine ei kohusta klienti millekski. Kogume laenupakkumisi laenuandjatelt, kellega koostööd teeme, et klient saaks otsustada, kas laen sobib talle ja kas see vastab tema vajadustele.“

Mis andmeid täpsemalt vaja on, et kõik laenupakkumised ühest kohast saada?

„Esiteks peab kasutaja esitama telefoninumbri ja e-posti aadressi, edasistes sammudes nõuame isiku tuvastamiseks isikuandmeid. Pärast küsitakse ameti ja sissetuleku ning jooksvate kohustuste kohta, nagu aktiivsed laenud. Lõpetuseks küsime kuue kuu pangakonto väljavõtet, et analüüsida laenuvõtjate võimekust laenu võtta. Need on väga standardsed sammud finantsvaldkonnas, nii et meie kasutajatel pole tavaliselt probleeme kogu vajaliku teabe edastamisega. Kui neil on küsimusi, on meie klienditoe meeskond olemas, et aidata,“ sõnas Eylin Kuusemäe.

Ei ole ju võimalik, et sellist turutühimikku märkas vaid üks ettevõte. Miks Alterot konkurentidele eelistada?