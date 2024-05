Kolmas suvi neljapäevaste töönädalatega: üht detaili meeles pidades pole võimalik midagi kaotada

Alustasime tehnoloogiaüksuses neljapäevaste töönädalatega katsetamist mõne aasta eest. Kõigepealt kuu aega talvel, siis terve suvi. Esimesed katsetused näitasid kätte, et ka vähema ajaga saab kõik vajaliku tehtud ning töötajate motiveeritus ja heakskiit uudsele lähenemisele on ilmselge. Tänaseks on saanud sellest tavaline osa meie aastast – iga aasta juuni algusest lähme üle lühemale tööajale, augusti lõpus naaseme tavalisse rütmi. Lisaks selle kuu aega neljapäevaseid töönädalaid mõnel talvekuul.

Kui aga neljapäevased töönädalad nii hästi töötavad, siis miks mitte muuta need aastaringseks nähtuseks? See on küsimus, mida on meilt küsitud lugematul arvul kordadel. Ja kuigi pealtnäha tundub, et tõesti, miks mitte, siis reaalsuses töötavadki lühemad töönädalad nii hästi just seetõttu, et need ei ole midagi, mis on osa „normaalsusest“.

On ilmselge, et kui nelja päevaga on vaja ära teha viie päeva töö – ja päriselt on ka, sest lühema tööaja tõttu eesmärgid ei lange – siis tuleb ka rohkem pingutada. Lühem töönädal nõuab kontsentreeritumalt töötamist, iga päev 110-protsendilise panuse andmist ning teadmist, et suure pingutuse eest on kuskil ootamas auhind. Auhind vaba reede näol. See ei ole aga midagi, mis oleks jätkusuutlik aastaringselt. Keegi ei suuda iga päev endast maksimumi anda ning mingi hetk muutub vaba päev eelduseks, mitte meeldivaks lisahüveks.

Üritades neljapäevast töönädalat rakendada aastaringselt, on võimalikke tulemusi kaks. Esimese puhul hakkavad ühel hetkel tasapisi eesmärgid ja tulemused langema, sest pingutus väheneb ning võrdluseks võetav baastase muutub aja jooksul madalamaks. Kui seda suudetakse ära hoida, on aga tulemuseks massiline läbipõlemine. Hoides inimesi iga päev nende täielike võimete piiril, nii aastast-aastasse, on ilmselge, et varem või hiljem kasvab pinge üle pea ja murdutakse.