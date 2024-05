Eesti Panga asepresident: Eesti riigi võlg kasvab muljet avaldavalt kiiresti

Kaasiku sõnul jääb riigile järjest vähem vahendeid muude vajaduste katteks ning nõrgeneb ka võime vajadusel majandusele tuge pakkuda.

Eriti oluline on riigirahanduse tugev seis Eesti panga asepresidendi arvates kriisiolukordades. „Jah, me oleme euroalas, jah, me oleme NATOs. Aga mida kõrgem on meie võlakoorem, seda raskemaks võib osutuda kriisiolukorras täiendavalt laenu võtta,“ ütles Kaasik, nentides, et Eesti-sugusel väikesel ja avatud riigil oma geograafilises asukohas on turult raha laenamine alati keeruline.

Olukord pole küll päris võrreldav, kuid siiski tasub meeles pidada, et 2009. aasta eelarvekärpeid tuli teha muu hulgas ka sellepärast, et Eesti riik poleks saanud turult mõistliku hinnaga laenata, meenutas Kaasik.

Praegu näitab rahandusministeeriumi prognoos, et intressimaksed, mida Eesti riik peab laenuandjale maksma, kasvaksid nelja aasta pärast juba 0,9%ni SKPst. Samas suurusjärgus ehk 1% SKPst on riigi kulutused teaduse rahastamiseks. „Käesoleval aastal tähendaks 0,9% SKPst seda, et igal töötaval Eesti elanikul tuleks üksnes riigivõla intresside tasumiseks panustada üle 500 euro ja me ei räägi siin laenu põhiosa tagasimaksmisest,“ tõi Kaasik näiteks.

Reitinguagentuurid on valvel

Kaasiku sõnul on oluline teadvustada, et Eesti majanduse üldine kasvutempo aeglustub ja sellega muutub keerulisemaks ka laenude tagasimaksmine. Pole välistatud olukord, kus madala kasvu keskkonnas võib Eesti laenuintress osutuda kõrgemaks kui eurodes mõõdetud majanduskasv. „See tähendab, et võlakoormus iseenesest ajaga enam ei vähene,“ ütles Kaasik. Samuti ei näita ELi riikide viimase 25 aasta kogemus, et neis riikides, kus võlga on võetud rohkem, oleks riiklike investeeringute maht suurem. „Pigem on vastupidi,“ märkis Kaasik.