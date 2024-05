Lahendus leitud. Parvlaev Regula tuuakse liinile muu ühistranspordi arvelt

Ehkki pikalt oli õhus võimalus, et Regulat sel suvel rahapuuduse tõttu liinile ei tooda, leidis ministeerium ikkagi võimaluse, kuidas Saaremaa ja mandri vahelist ühendust tihendada. Lahendus on võtta raha ajutiselt teiste ühistranspordile ettenähtud vahendite arvelt. „Oleme teinud rahandusminister Mart Võrklaevaga kokkuleppe, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumi leiab hetkel ajutise lahenduse, kuid Rahandusministeerium küsib kulude katmiseks vajalikke ressursse Vabariigi Valitsuse reservfondist vastavalt meie esitatud taotlusele,“ rääkis regionaalminister Piret Hartman (SDE).

Hartmani sõnul on lisaliine saarlastele suveks igal juhul vaja. „Lisaparvlaev on saarlaste jaoks suvel võtmetähtsusega. Veendusin selles ka Saaremaal ja Muhus kohapeal inimestega suheldes. Pikkade parvlaevajärjekordade ärahoidmine on oluline selleks, et ettevõtlus saartel saaks toimida, oleks võimalik kohalikku kogukonda arendada ning säiliksid töökohad,“ lisas Hartman.