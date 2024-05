Euroopa Liit tõstab Venemaa ja Valgevene kaupade tollitariife

Kaubandusvolinik ja juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sõnas, et tollitariifide tõstmisel tuli arvestada ka toidujulgeolekuga. „Kõrgemad tollitariifid on otsustav samm, et import Venemaalt ei destabiliseeriks meie põllumajandussektorit ja et samal ajal vältida olukorda, kus Ukraina vilja eksporditakse Venemaa sildi all. Jätkame seda toetust nii kaua kui vaja. Oleme jätkuvalt pühendatud ülemaailmsele toiduga kindlustatusele ja tagame, et need meetmed ei avaldaks arenguriikidele negatiivset mõju.“