Järgmine hinnatõus. Nisu kallinemine maailmaturul võib peagi saiahinnad lakke paisata

Keegi sellist hinnarallit ette ei näinud, väidavad kaupmehed, kelle sõnul on tarned juuniks peaaegu kokku kuivanud. Peamise süüdlasena nähakse ilma, mis saagi hävitanud on. Maaklerfirma Copenhagen Merchants viljakaubanduse juht Indrek Aigro kinnitas sama ERR-ile.

„Meil on olnud Venemaal külmad. Venemaa annab täna ju veerandi kogu maailma nisuekspordist ja Venemaa külmad on ära võtnud 10 miljonit tonni nisu. 10 miljonit tonni teiste sõnadega on 15 Eesti saaki nisu on läinud Venemaal kaduma nende külmad ilmadega,“ selgitas Aigro.

Teisest küljest olid viljahinnad aprilli alguses üle põllumehe valuläve, lisas Aigro.

„Kui meil kaks aastat tagasi tuli suur toiduinflatsioon, siis teraviljahind on nüüd peale seda kukkunud väga madalale tasemele tagasi. Aga meil kauplustes ei ole hinnad tegelikult langenud. Jaekaubandus on suutnud väga hästi kaitsta oma müügihindu, nemad ei ole hindu langetanud ja nende kasumid on tänu sellele väga palju tõusnud,“ rääkis Aigro.

Fazer Bakery Baltikumi tegevjuht Anne Mere ütles, et tooraine hinna muutustel on kindlasti oma mõju. Sõltub ka sellest, millal hind jõuab toodanguni. „Kui sisendhinnad lähevad üles, siis on meil kahtlemata hinna tõstmise surve. Aga teisest küljest, eks konkurents pagaritoodete turul on ka väga tihe, nii et ega siin üksinda ei saa kuhugi eest ära minna,“ rääkis Mere.