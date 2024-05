Swedbank: jaekaubanduse taastumine läheb konarlikult

„Kuigi aprillis vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht aastases võrdluses 3 protsenti, siis kuises võrdluses üheprotsendine vähenemine näitab, et langusest taastumine toimub üsna konarlikult. Selle aasta esimese nelja kuu keskmisena on müügimaht jätkuvalt kerges languses. Nii on aastases võrdluses languse taandumise taga paljuski eelmise aasta alguse madalam võrdlusbaas,“ kommenteeris Mertsina täna avaldatud värskeid jaekaubanduse numbreid.

Swedbanki peaökonomist tõi välja, et kõige rohkem mõjutas aprillis jaekaubandusettevõtete langust müügimahu vähenemine supermarketites ning kodu- ja ehitustarvete kauplustes. Kuna need kauplused on jaekaubanduses suure osakaaluga, olid nende müügimahtude langused, vastavalt 6 protsenti ja 12 protsenti ka suurima mõjuga.

„Jaekaubandusettevõtete müügimaht on vähenenud järjepidevalt juba alates ülemöödunud aasta septembrist ja viinud selle tagasi 2020. aasta sügise tasemele. Kahe aasta taguse tipuga võrreldes on jaekaubandusettevõtete müügimaht kukkunud 14 protsenti. Samas oli toonane kasv tavapäratult tugev ja viis selle mahu üle pikaajalise trendi. Nüüdseks on jaekaubanduse müügimahud olnud sellest trendist allpool varsti juba aasta,“ nentis ta.

Läti ja Leeduga võrreldes on Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulemus Mertsina sõnul kaugelt kõige nõrgem. „Kui meil see käesoleva aasta esimese nelja kuuga vähenes, siis Lätis ja Leedus suurenes. Samas ei ole Lätis jaekaubanduse müügimahu kasv olnud püsiv ja selle keskmine tulemus on tagasihoidlik. Euroopa Liidu riikide võrdluses oli Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahu langus selle aasta esimese kolme kuu järgi suuruselt kolmas,“ ilmestas analüütik.