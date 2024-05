Bigbank lõi investorite jaoks flippimislaenu. Intressimäär jääb aga üle 8%

Kuni 12 kuuks avatava laenulimiidi intressimäär on alates 5% + kuue kuu euribor. Arvestades, et eile oli kuue kuu euribor 3,768%, kujuneb intressimääraks tublisti üle 8%. Laenulimiidi põhiosa tuleb tagastatakse lepingu lõpus (korteri müügil) ning igakuiselt tasutakse vaid intressi.

Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juhi Aimar Roosalu sõnul on turuosalised juba pikalt rääkinud sellise toote vajalikkusest, sest üldjuhul on pangad võrdlemisi vastumeelselt andnud laenu halvas seisukorras korterite ostuks. „Nii nagu tulime esimesena Eestis turule eraisikust kinnisvarainvestorile mõeldud spetsiifilise ja hea marginaaliga investori kodulaenuga, on Bigbank nüüd ka esimene firmadele mõeldud konkurentsivõimeliste tingimustega flippimislaenude pakkuja Eestis,“ selgitas ta.

Roosalu sõnul on flippimislaen pangatoode, millega saab Eesti kinnisvara väikeinvestor alustada ettevõtlust või oma praegust tegevust laiendada. „Meile sobib, et korter on soetamisel halvas seisus ja selle seisukord halveneb seda remontides ajutiselt veelgi. Halvas seisus korterid on sageli likviidsemad, kui uued korterid ja lähevad aktiivsete flippijate hulgas kaubaks kiiresti,“ kinnitas Roosalu. Tema sõnul on Bigbank turuolukorraga põhjalikult kursis olles äripanganduse poolelt väga aktiivne kinnisvarasektori finantseerija Eestis ning teisalt on pangal kogunenud juba ka ligi 400 miljoni euro suurune kodulaenude portfell.

Flippimislaen on Aimar Roosalu sõnul mõeldud mitte päris algajatele, vaid juba teatava kogemustega kinnisvarainvestorile, kuid ettevõtlusajalugu pank taotlejalt ei eelda. Toote tingimuste kohaselt võib ettevõtja avada endale Bigbankis flippismlaenu limiidi, mille kasutuseesmärgiks osta korter, see renoveerida ja hiljem kõrgema hinnaga müüa, kusjuures limiidi alt on võimalik renoveerida ka mitut korterit korraga. Laenulimiit on 25 000 – 500 000 eurot ja selle eest võib soetada viletsas seisukorras korteri Tallinnas, Tartus või Pärnus asuvas paneel- või kivimajas, kusjuures pank finantseerib seda 75% ulatuses tagatisvara hindamisakti väärtusest.