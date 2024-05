FOTOD | Hans H. Luik pidas Pirital sarikapidu

Laferme on Tallinnasse Piritale rajatav kinnisvaraarendus, mis koosneb 64 külaliskorterist ja kaheksast äripinnast. Arendajaks on Lind Living (omanikud Hans H. Luik, Anne Luik ja Epp Nael) ning ehitajaks KRC Ehitus.

„Meil on sarikapeo üritusel kaasatud akrobaadid, mis on teatud mõttes allegooriline, sest hetkel ongi siinsel kinnisvaraturul nagu köiel kõnd – tasakesi sammhaaval edasi ja ootad, millal ometi jälle kindlam jalgealune vastu tuleb,“ kommenteeris Nael.

Ta lisas, et Eestis saab hetkel arvestada vaid kodumaiste ostjatega, sest välisinvestoreid on pigem vähe. „Konkurentsi teiste arendajatega ma ei taju: kui õitsevad nemad, õitseme ka meie,“ nentis Nael.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing märkis, et kinnisvara mõistes on Pirita alati olnud üks hinnatuim Tallinna piirkond. „See trend kindlasti jätkub, sest linnaosa rahvaarv on viimase kahekümne aastaga kahekordistunud. Pirita on ka see piirkond, kus on tehtud ajaloo kallimad kinnisvaratehingud,“ lisas Saksing.