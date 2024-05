Eesti Energia müüb oma Soome kliendiportfelli maha

Enefiti juhatuse esimehe Kelli Toss-Kaasiku sõnul on otsus müüa Soome kliendiportfell tingitud soovist keskenduda oma tegevuses turgudele, kus nähakse täna rohkem kasvupotentsiaali. „Soovime olla usaldusväärne energiapartner roheteekonnal ning pakkuda oma klientidele kasulikke energiatooteid ja -teenuseid mugavalt ühest kohast. Selleks, et saaksime veelgi paremini hoida fookust neil põhimõtetel ning panustada kvaliteedile ja tootearendusele, oleme otsustanud oma jaeäris keskenduda Eesti, Läti, Leedu ja Poola turule,“ selgitas ta.

Toss-Kaasiku sõnul on klientide sujuv üleviimine nende prioriteet ning müügiprotsess on sujunud plaanipäraselt. „Meil on väga hea koostöö ja suhtlus Oomiga ning saame olla kindlad, et meie Soome kliendid on uue elektriteenuse pakkuja juures hoitud ja väärtustatud. Seadsime prioriteediks klientide sujuva ülemineku, mis ei nõuaks neilt lisaliigutusi,“ kirjeldas ta.