Kurb lõppmäng. Kohtutäitur müüb pankrotistunud mööblipoe vara

Aprilli alguses teavitas Pesapuu mööblipood oma kliente tarnete hilinemises. Lähemalt uurides selgus, et ettevõte on läbimas saneerimisprotsessi. „Umbes poolteist aastat tagasi langetasime otsuse kolida ümber endistesse mööblitootja Standard ruumidesse. Kuigi uus kaupluse asukoht pakub suurepärast nähtavust, on külastatavus jäänud madalaks ning kauplus teeninud kahjumit,“ selgitas toona olukorda Wenesta OÜ juhatuse liige Marika Kirsipuu.