Rimist enam kilekotti osta ei saa? Jaekett jagab selgitusi

Selgub, et Rimi kilekottidest siiski loobunud ei ole.

„Antud väide ei vasta tõele. Paraku on tegu tarneraskustega. Sõltuvalt olukorrast Lähis-Idas on transpordifirmad sunnitud vältima Suessi kanalit ning valima pikema teekonna,“ kommenteerib Rimi Eesti turundusjuht Marta Vihtre. Ta lisab, et sellega seoses venivad tarned ning osades kauplustes võivad olla otsa lõppenud punased Rimi kilekotid.