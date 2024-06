Eestil on vaja materjalitehnolooge, kes rohepöörde päriselt ellu viiksid!

Biopõhiste materjalide arendamiseks kindlas kasutusvaldkonnas on vaja õppida tundma biomaterjali ehitust, et disainida materjali omadusi. Näiteks kuidas toota joogipudeleid plasti asemel puitkiudmassist või toidupakendeid, mis kaaluks vähem, oleks niiskuskindlad, aga suudaksid säilitada pakendis oleva toidu maitse.

Tootearenduse kõrval on olulised ka juhtimise ja ärivaldkonna teadmised

Uute materjalide ja tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel tuleb püsida turul hinnakonkurentsis. Selleks on vaja baasteadmisi tarneahela juhtimisest, strateegilisest- ja finantsjuhtimisest. Samuti tuleb õppida rakendama ökodisaini tööriistu kestlike toodete arendamiseks ja materjali elutsükli pikendamiseks.

Õppekava tugevuseks on projektõpe, kus magistrandid tegelevad materjalide ja toodete arendusega kuni magistritööni välja. Peale magistritöö kaitsmist on meie lõpetajad leidnud põnevad töökohad ettevõtetes või asutanud oma ettevõtte või jätkanud doktoriõppes. Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia on pidevalt arenev tulevikueriala, mis tagab head töövõimalused tulevikus.