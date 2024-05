Leedu juhtiv varahaldusgrupp pakub 10 miljoni euro eest võlakirju

Era- ja institutsionaalsed investorid Leedus, Lätis ja Eestis saavad osta kuni 10 000 ettevõtte võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Minimaalne investeerimissumma on 1 000 eurot. Võlakirju pakutakse avalikult kuni 12. juuni kella 13:00ni. Invalda INVLi võlakirjade avaliku pakkumise korraldavad Šiaulių Bankas ja UAB FMI INVL Financial Advisors, mis tegutseb INVL Family Office’i kaubamärgi all. Võlakirjaomanike usaldusisik on audiitorfirma Audifina.