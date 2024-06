Kuidas leida innovatsioonijuhtimise keerises õige suund?

Kolmestes gruppides on konverentsisaalis teiste seas istet võtnud näiteks pika ajalooga logistikaettevõtte, biotehnoloogia iduettevõtte ja e-identiteedi arendamisega tegeleva firma esindajad. Laua ümber on kolleegid, aga ees ei oota tavaline tööpäev. Oodatakse, millal globaalse äridisaini agentuuri Business Models Inc. innovatsiooni- ja strateegiakonsultant Tim Mulder mikrofoni haaraks ning sprint pihta hakkaks.

Teiste seas on stardipakkudel kohad sisse võtnud toidutootja Lunden Food ja spordiklubi MyFitness meeskond, kellelt uurisime, mida nad programmist ootavad. Selgus, et ideedest kummalgi tiimil puudu ei tule, neid on Öpiku konverentsikeskusesse kaasa saanud kuhjaga. Otsima on tuldud kõrvalist pilku, mis juhataks mõtterägastikus kätte õige suuna, ja tööriistu, mille abil innovatsioonile struktureeritumalt läheneda.

Mõtted innovatsiooniteekonna stardijoonel

Koolituspäeva eel tõdevad MyFitnessi meeskonna liikmed turundusjuht Marika Mäsak, finantsjuht Piret Kotka ja juhatuse esimees Erkki Torn, et laiem eesmärk on neil silme ees, kuid konkreetset ideed, mida programmi käigus arendada, veel otsitakse.

Finantsjuht avaldab, et mõtted on liikunud masinõppe ja tehisintellekti kasutamise suunas. „Tahame muuta teenused personaalsemaks ja õppida leidma mustreid klientide käitumises. Eesmärk on pikendada kliendi elukaart spordiklubis.“ Ühel meelel ollakse selles, et viimased kümme aastat on spordiklubide teenuste kontseptsioon püsinud üsna samasugune. „Võib-olla tähendabki innovatsioon meie jaoks toote või teenuse huvitavamaks muutmist, sest mida põnevam on toode, seda kauem inimene meie juures on,“ arutles MyFitnessi juhatuse esimees Erkki Torn enne esimest õppepäeva. Ta lisas, et üheks võtmeküsimuseks on nende jaoks ka see, miks nende tootest praegu väga kergesti loobutakse.