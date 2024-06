Tippinnovaatorite programmi ahhaa-momendid ja valgus tunneli lõpus

Teekonda innovatsiooniradadel on hoogsalt tallanud varasemalt kümned teotahtelised ettevõtted, teiste hulgas spordiklubi MyFitness ja toidutootja Lunden Food, kellelt uurisime, milliseid nõuandeid nad on töötubadest kõrva taha pannud.

Siht silme ees

MyFitnessi naiskonna liikmed vastasid nagu ühest suust, et viimased kaks kuud on olnud tõeline sprint. „Tunnen, et kogu aeg läheb järjest intensiivsemaks, aga samal ajal on väga huvitav. Meil on tekkinud kindlus, et liigume meeskonnana hea innovatsiooniprojekti suunas,“ tunnistab ettevõtte tegevjuht Tiina Matikainen, kes veab MyFitnessis innovatsioonivankrit koos turundusjuht Marika Mäsaki ja finantsjuht Piret Kotkaga.

Kõik kolm tõdevad, et kuigi programmi jooksul on erinevaid innovatsiooni- ja arendusideid juurde tekkinud, töötatakse kõige süvenenumalt esialgu ideega digitaalsest platvormist. Selline platvorm hõlbustaks liikmete suhtlust treeneriga ja spordiklubi teenuste pakkumist. „Kindlasti vajab idee veel täpsemat analüüsimist ja valideerimist, et saada teada, kui suur on nii treenerite kui ka klientide huvi. Järgmine samm ongi prototüübi testimine ehk paneme oma idee sellisesse vormi, et seda oleks võimalik esitleda potentsiaalsele kasutajale,“ selgitas finantsjuht Piret Kotka ja lisas, et arvatavasti saab see olema äpp või mock-up-lahendus kodulehel, mida on kasutajatel võimalik testida.