Kuidas jõuda üksikutest arendusprojektidest süsteemse innovatsioonijuhtimiseni?

Fookuses sisekommunikatsioon ja kliendi tundmine

Efektiivne sisekommunikatsioon on märksõna, mida rõhutavad nii Lunden Foodi kui ka MyFitnessi esindajad. „Tippinnovaatorite programmis õpitu näitas, et oleme infoliikumise tähtsust alahinnanud,“ märkis Vambola Moores. Tema kolleeg, finantsdirektor Enn Jaama sekundeeris: „See võib tunduda triviaalne mõte, aga inimestega rääkides, nendega ideid jagades tõepoolest tullakse uuendustega kaasa. Programm aitas seda lihtsat tõde meenutada.“

Programmijärgselt tegeletakse Lunden Foodis innovatsioonile suunatud organisatsioonikultuuri ülesehitamisega. Peamine küsimus on, kuidas uuendusmeelsust ettevõttes tervikuna juurutada ja järjepidevalt toita. „Lihtne on tegeleda ainult harjumuspärasega, eriti kui see on miski, mida juba väga hästi oskame. Innovatsioon nõuab aga rutiinist väljumist,“ ütles Jaama.