Ups, valesti läks. Kallid näpuvead on toonud börsidele hulgaliselt paanikat ja segadust

Kuid vaatamata selliste vigadega kaasnevale karistustele ning piinlikkusele, on ajalugu täis sarnaseid inimlikust või tehnilisest veast tingitud vigu.

2021. aastal süüdistasid kauplejad ühte ekslikku tehingut selles, et panga Barclays Plc aktsia langes peaaegu 10%, langetades lühiajaliselt panga turuväärtust ligi 3,2 miljardi naelsterlingu jagu. 2019. aastal langes Singapuri üks suurim aktsia Jardine Matheson Holdings 83% ning seejärel taastus – see jättis hämmastunud kauplejad arutlema, kas tegu oli kellegi näpuveaga.

Siin on veel mõned näited, mis Bloomberg välja toob:

2017. aasta juunis raputas kullakauplejaid New Yorgi futuuride tohutu laviin ning kauplemine hüppas ühe minutiga 1,8 miljoni untsi kullani - kogus, mis on suurem kui Soome kullavarud. Kullafutuurid langesid seepeale kuni 1,6%.

Selle üks võimalik seletus on, et ekslikult kaubeldi 18 149 partii futuurilepinguga, mis on umbes 100 korda suurem kui tavaline 18 149 untsi suurune order.