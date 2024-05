Konkurentsiamet andis Prantsuse kontsernile loa Eesti IT-ettevõtte omandamiseks

CYBERS on 14 tegutsemisaasta jooksul kasvanud Eesti üheks suurimaks, üle 50 töötajaga ja ligi 10-miljonilise aastakäibega küberturvalisuse ettevõtteks. CYBERS on küberturbe täislahendusi pakkuv ettevõte, mis teenindab kliente nii era- kui avalikus sektoris, aidates kaardistada ja ennetada küberohte ning reageerida intsidentidele.

CYBERSi tegevjuht Jürgen Ermi sõnul annab NEVERHACK grupiga ühenmiga CYBERSile parema võimalused. „See samm tugevdab meie positsiooni turul, loob uusi võimalusi ja lisandväärtust meie praegustele ja tulevastele klientidele.“ CYBERSi juhtivtöötajad jäävad kõik senistele positsioonidele ja täna tegutsetakse veel sama kaubamärgi all. „Koduturg on ja jääb endiselt meie jaoks prioriteediks: Eestis ja Põhja-Euroopa turul näeme küllaga kasvuruumi, aga kindlasti laiendab tehing meie rahvusvahelist haaret,“ lisas Erm.

NEVERHACK’i tegevjuht Arthur Bataille ütles, et CYBERS on üks juhtivatest küberturbe-ettevõtetest Eestis. „CYBERSi kaasamine meie ökosüsteemi võimaldab tõhustada turvalisema digitaalmaailma loomist, eriti just Põhja-Euroopas. Meie missiooniks ongi luua turvalisem digimaailm ja seega oleme rõõmsad, et saame CYBERSi kompetentsid liita oma teenuspakkumistega.“