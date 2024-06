Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei uurivad Nordica endiste juhtide tegevust

Veebruari alguses avaldas kliimaministeerium Nordica erikontrolli raporti ning saatis selle tutvumiseks ka prokuratuurile. Viimane pidi hindama, kas raportis kirjeldatu annab alust uurimise alustamiseks. Esimese hooga teatas prokuratuur, et avalikult kättesaadav erikontrolli raport on sedavõrd üldine, et selle põhjal ei ole võimalik langetada otsust kriminaalmenetluse alustamise või alustamata jätmise kohta. Otsus lubati langetada, kui saadakse detailsem info.