Skandaalselt pankrotistunud Eurora viimane tegevjuht ilmus välja uues äris

Hansson on seotud Lastikutele kuuluva ettevõttega Vertai. Märtsi keskel on Hispaanias asutatud firma Vertai Technology SL. Selle omanikuks on Markos Lastik (Eurora asutaja Marko Lastiku poeg) ning juhatuses Euroras pikalt innovatsioonijuhi rolli täitnud ja viimane tegevjuht Kaie Hansson. Vertai Technology SL on oma tegevusalaks märkinud programmeerimisega seonduvad valdkonnad.