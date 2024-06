Automüüja: mootorsõidukimaksu ootus tõi müüki üllatava muutuse. Ostjate eelistused muutusid

„Tagasihoidlikuma varustusega autod on jäänud müügiplatsidele tolmu koguma, sest need ei vasta enam kasutatud autode ostjate nõudmistele. See on tänavu kõige märgilisem muutus eestlaste ostukäitumises,“ rääkis Eesti suurima kasutatud autode müüja Longo grupi müügidirektor Rainer Uukkivi. Ta põhjendab seda inimeste sooviga hoida ostetud auto pikemalt kasutuses ning rikkalikuma varustusega sõiduk hoiab aastatega väärtust paremini.