Eestisse plaanitavale tuumaenergia tehnoloogiale anti hävitav hinnang. Projektid ei edene plaanitult

Eestis veab tuumajaama ideed Fermi Energia. Kasutada soovitakse uue põlvkonna väikereaktorit. Väike moodulreaktor (VMR) on kuni 300 MW elektrivõimsust tootev tuumareaktor. Fermi Energia veebilehekülg ütleb, et väiksemate mõõtmete tõttu saab mooduljaama reaktorit toota sektsioonide kaupa või tervikuna tehases, mitte ei pea jaama ehitama ehitusplatsil. See teeb ehitusaja lühemaks ja kogu projekti odavaks. Just neid väiteid kummutabki Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) uuring, mida vahendab uute tehnoloogiate ja teadusuudiste portaal New Atlas.

Vähesed juba ehitatud VMRid ja töös olevad projektid näitavad, et kõik on üsna sarnane seniste tuumajaamade rajamisega saadud kogemusele – ehituse venimine on norm ja kulud on jätkuvalt kõrged, palju suuremad, kui eeldatakse projekti alguses.

Liiga kallis

Maksumust on peetud peamiseks argumendiks, miks VMR kasutusele võtta. Kõik seni valminud VMR tuumajaamad, pluss üks peatselt Argentiinas valmiv jaam, on esialgset eelarvet kordades ületanud. 2016. aastal valmis Hiinas VMR, mis läks esialgsest maksumusest 3 korda kallimaks. 2015. aastal Venemaal valminud projekt kallines 4 korda. Peatselt Argentiinas valmiv väike moodulreaktor tuumajaam on aga juba 7 korda kallim esialgu plaanitust. IEEFA märgib oma uuringus, et peamine probleem ei ole projektide kallinemises, vaid rahas, mida oleks võinud kulutada kiiremini valmivate, puhtamate ja ohutumate energiaallikate rajamiseks. Tuule-, päikese- ja akusalvestuslahenduste ehitamine on odavam ja valmivad kiiremini kui tuumajaamad.

Liiga aeglane

VMR tuumajaamade ehitamine on seni võtnud liiga palju aega. Hiina VMR jaama ehitamine pidi kestma neli aastat. Tegelikult kulus selleks 12 aastat. Venemaa VMR tuumajaama valmimisaeg oli eeldatavalt kolm aastat, valmis 13 aastaga. Argentiina VMR pidi ka valmima nelja aastaga, kuid tänaseks on seda arendatud juba 13 aastat.