Adven hakkab ehitama suvel Vändrasse uut hakkepuidukatlamaja

Kui väiksem Vana tänaval asuv katlamaja töötab biokütusel, siis Vändra teise, ajutiselt põlevkiviõlil põhineva katlamaja asendamine on pikka aega jäänud kinnistuprobleemide taha. „Meil on äärmiselt hea meel, et sobiv kinnistu sai omavalitsuse abiga leitud ja saame piirkonna elanikele edaspidi kaugkütteteenust pakkuda tänapäevase ja võimalikult keskkonnasõbraliku lahendusega,“ ütles Adveni kliendisuhete ja äriarenduse valdkonna juht Raivo Melsas.