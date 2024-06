Rain Lõhmus: kui LHV juhatus käituks nagu praegune valitsus, oleksime pankrotis

Ma maaliks veel kurvema pildi. Ma arvan, et kui sellise suhtumisega valitsus oleks LHV juhatuse asemel, siis me oleks pankrotis. Õnneks ei ole!

Ma arvan, et tegelikult peab teadvustama ja teadvustamine hakkab sellest, et tuleb öelda, mis on valesti tehtud ja kes tegi valesti. Ma ei usu inimesi, kes süüdistavad üht, teist ja kolmandat ja siis tegelikult tahavad samamoodi edasi minna.

Mis on praegu see võluvits, kuidas asjad kiiresti korda saada?

Kiiresti kahjuks ei saa midagi korda. Mulle tundub, et probleeme lahendatakse natuke nagu niimoodi, et kust täna õhtul õlle ostmiseks raha saada. Mis saab homme või ülehomme, seda vaatame homme ja ülehomme.

Ütleme niimoodi, et kui valitsuse asemel oleks minu LHV nõukogu või juhatus, siis me ütleks, et asjad on hullud, on kriis, niimoodi jätkata ei saa, istuks maha ja istuks senikaua, kui on pikaajaline plaan, kuidas sellest asjast välja tulla.