Kerisetootja Huum lahkub Funderbeami platvormilt ning müüb end maha

„HUUM on valmis järgmiseks etapiks ja väljub Funderbeami platvormilt „drag-along“ õigusega. Exiti väärtuseks on 13 miljonit eurot,“ kirjutas Nellis esmaspäeva hommikul Funderbeami platvormi postitatud teates.

Drag-along õigus tagab, et vähemusaktsionärid nö „tõmmatakse kaasa“ oma aktsiate müümiseks, kui enamusaktsionär otsustab oma osaluse müüa. Selle eesmärk on hõlbustada ettevõtte müüki, võimaldades enamusaktsionäril müüa kogu ettevõte potentsiaalsele ostjale, sealhulgas vähemusosalused, ilma et vähemusaktsionärid seisaksid otsusele vastu.

Nellise sõnul konsolideeritakse ettevõte edasise arengu jaoks, et see sama väärtuse pealt edasi müüa. „Ostja on palunud konfidentsiaalsust kuni ostutehingu lõpuleviimiseni. Võime ainult mainida, et ostja ei ole kütteseadmet tootja,“ märkis Nellis.