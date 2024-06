Delfile teadaolevalt on ettevõttel plaanis Eestis ka kõik füüsilised poed sulgeda. Ettevõttel on täna Eestis viis füüsilist kauplust – Tallinnas Järve keskuses, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Viljandis ja Raplas, lisaks e-pood.

Äripäeva andmeil on Expert tänaseks juba sulgenud Tallinna, Rapla ja Kohtla-Järve kaupluse. Kaupluseketi omanik Ardo Kraav ei taha kaupluste sulgemist väga kommenteerida. Tema sõnul on pooleli õiguslik vaidlus. „Võib-olla on kauplused juba kolme päeva pärast lahti, kui tuleb selline otsus,“ rääkis ta Äripäevale. „See on praegu konfidentsiaalne.“