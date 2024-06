Skeletoni juhtkonnaga liitus Shelli asepresident Grischa Sauerberg

Grisha Sauerberg töötas Shellis erinevatel ametikohtadel üle 20 aasta. Sektoraalse dekarboniseerimise ja innovatsiooni asepresidendina vastutas ta madala süsinikusisaldusega toodete ja lahenduste eest, mis hõlmasid näiteks biokütuseid, eletrifitseerimist, vesiniku- ja taastuvenergiaprojekte jmt. Shellis tegi Sauerberg kaevandusautode ja -operatsioonide elektrifitseerimisel muuhulgas koostööd ka Skeletoniga.

Skeleton Technologies’i tegevjuhi Taavi Madiberki sõnul aitab Sauerbergi liitumine kiirendada ettevõtte kasvu ning globaalset mõju. „Meil on hea meel, et pikaajalise energeetika- ja kaevandusektori kogemusega maailmaklassist tippjuht on otsustanud Skeletoniga liituda. Tema teadmised ja nägemus uute dekarboniseerimise lahenduste rakendamisest suurettevõttes võimaldavad meil panustada kriitiliste sektorite elektrifitseerimisse.“

„Skeletonis jätkan senist tegevust kiirendamaks üleminekut süsinikuneutraalsele energiale, ka sektorites, kus dekarboniseerimine on seni olnud suur väljakutse. Paljuski on üleminek rohetehnoloogiale takerdanud selle taha, et turul pole olnud sektoritele vajaliku võimsuse ja laadimiskiirusega lahendusi. Kliendina nägin, et Skeletoni superkondensaatorite ja -akude näol on ka kõige keerulisemate sektorite elektrifitseerimiseks vajalik tehnoloogia tegelikult olemas. Ootan põnevusega panustamist Skeletoni arengusse ja ettevõtte uuendusliku tehnoloogia laiemasse rakendamisse,“ ütles Grisha Sauerberg.

Grischa Sauerberg on lõpetanud Hamburg School of Business’i ärijuhtimise erialal. Shellis oli ta seotud ka rohetehnoloogiaettevõtetesse investeerimisega. Ühtlasi on Sauerberg olnud Londonis asuva rasketehnika haldusplatvormi MachineMax juhatuse esimees ning Shelli ja Norra turul lennukikütust pakkuva ST1 ühisettevõtte Aviation Fuelling Services Norway nõukogu liige.

Skeleton Technologies on 2009. aastal Tartus asutatud Global Cleantech 100 ettevõte ja tehnoloogialiider kõrgvõimsusega enegiasalvestite valdkonnas. Üle 300 töötajaga ettevõtte tegutseb Eestis, Saksamaal ja Soomes ning peagi ka Prantsusmaal. Skeletoni peakontor koos inseneeriakeskusega asub Tallinnas. Skeletoni klientideks on muu hulgas maailma juhtivad auto- ja transporditööstuse ettevõtted, tööstuslike seadmete tootjad ja elektrivõrgu haldajad, näiteks Hitachi Energy, Siemens, Honda, Skoda Electric, Shell, CAF, Martinrea jpt.