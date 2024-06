Coop lõi ainulaadse personaalsete soodustuste programmi

Kokku saab Coopi klient valida kaheksa personaalset hinnasoodustust ja neid on võimalik hiljem ka vahetada. Uute maitsete avastamiseks lisab algoritm veel kolm toodet, mis võiksid kliendi ostukäitumise põhjal talle huvi pakkuda. Hinnasoodustused on püsivad ja kehtivad, kuni toode on Coopi kauplustes müügil või kuni kliendile on personaalsed hinnasoodustused avatud.