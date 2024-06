ASUS – esimene sülearvutitootja, kes toob turule Copilot+ PC!

Tehnoloogiatööstus on arutanud tehisintellekti üle aktiivselt juba üle aasta. Esimesed AI valmidusega sülearvutid jõudsid turule detsembris ja tänaseks on turule saabunud ASUS Vivobook S 15 (S5507) , mis on teedrajav uusim Copilot+ PC.

imetlusväärne ekraan: Vivobook S 15 kõik konfiguratsioonid on varustatud 3K OLED-ekraaniga, mis pakub erakordset sisu vaatamise kogemust. Peale selle on ekraan mõeldud silmade hooidmiseks, kiirgades 70% vähem sinist valgust kui traditsioonilised LCD-ekraanid

pikem aku tööiga: Vivobook S 15-l on muljetavaldav aku tööiga, mis on 18+ tundi, ületades Apple MacBooki umbes 10%

Tänu murrangulisele ChatGPT käivitamisele, mis tutvustas massidele suurt keelemudelit ja tekitas tehnoloogiatööstuses põlvkondadevahelise nihke, ületas andmekeskuste arvutusvõimsus ootused. Üle 60% toimingutest toimub nüüd pilves, mis toob kaasa tellimustega seotud kulude suurenemise, kuna üha rohkem tehisintellekti teenuseid muutuvad kättesaadavaks veebis. Näiteks on pilveteenuse arve keskmisele sisuloojale täna 200% kõrgem kui nende muusika- ja voogedastusteenuse kulud. See suundumus tõenäoliselt jätkub, välja arvatud juhul, kui mõned arvutusülesanded viiakse üle kohalikesse süsteemidesse. Seega muudab pilve ja kohapealsete teenuste kombineerimine tegutsemise kulutõhusamaks ja turvalisemaks, kuna teenused ja rakendused käitavad AI protsesse kohalikul tasandil.

Copilot+ PC tähistab Qualcomm Snapdragon X Elite’i protsessori debüüti. See on esimene protsessor, mis on mõeldud konkreetselt „Windows on ARM“ käitamiseks. Tehnoloogiaentusiastid on sellest hetkest juba aastaid unistanud, kiites peamisi eeliseid tavaliste sülearvutite ees, nagu suurem jõudlus väiksema energiatarbega ja oluliselt pikem aku tööiga.