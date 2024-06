Uuring: ligi 63% Eesti tippjuhtidest leiab, et avatud positsioonide täitmine võtab täna liiga palju aega

Nii tippjuhid kui personalispetsialistid nõustuvad, et värbamine on ettevõtte jaoks strateegilise tähtsusega funktsioon – seejuures 54% tippjuhtidest usub, et just nendest sõltub organisatsiooni võimekus värvata parimaid talente. „Kui juht ei saa aru, et värbamine on oluline, siis ta pole õigel kohal,“ kommenteeris A. Le Coq’i tegevjuht Jaanus Vihand uuringu tulemuste avalikustamisel.

Edukaks värbamiseks on oluline, et leitakse avatud positsioonile piisavalt sobivaid kandidaate, kelle hulgast intervjuude ja vajadusel proovitööde kasutamisel leitakse lõpuks kandidaat või kandidaadid, kes sobivad ka ülejäänud meeskonnaga ning ettevõtte üldiste väärtustega.

Selle eelduseks on tihe koostöö värbavate juhtide ja personalimeeskonna vahel ning piisavalt nõudmistele vastavaid kandidaate esimestes värbamisvoorudes. Uuringu andmetel hindas 81% vastanud juhtidest koostööd personalimeeskonnaga heaks või väga heaks. Samas vaid 7% juhtidest nõustub, et neil on piisavalt sobivaid kandidaate.

Piisaval hulgal sobivate kandidaatide saamist mõjutavad mitmed faktorid - avatud positsiooni nähtavus kanalites, kus kandidaadid aega veedavad või töökohti otsivad (tööportaalid, sotsiaalmeedia, ettevõtte karjäärileht), ettevõtte maine tööandjana, värbamisprotsessi üldine efektiivsus ja automatiseeritus, aga ka positsiooni enda olemus - mida enam spetsiifilisi kvalifikatsioone avatud positsiooni täitmiseks oodatakse, seda vähem on kriteeriumitele vastavaid kandidaate tööturul. Tihe koostöö värbava juhi ja personalimeeskonna vahel võimaldavad leida rohkem sobivaid kandidaate kiiremini ja seeläbi värbamiseks kuluvat aega lühendada.